Сирський заявив про ротацію на фронті: аналітики ISW оцінили рішення

Йдеться про частини і підрозділи, що тривалий час перебувають на передовій.

Аналітики Інститут вивчення війни оцінили заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проте, що в українській армії розпочалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Сирський наголосив, що дислоковані підрозділи будуть замінені на фронті більш свіжими. Саме це, зауважив головком, допоможе стабілізувати оперативну обстановку. Втім, задля збереження оперативної безпеки він але не уточнив, де на лінії фронту українські війська проводять ротацію.

Своєю чергою, американські фахівці вважають, що ЗСУ не зможуть проводити значні ротації в районах, де українське командування "оцінює ситуацію як складну або таку, що є під загрозою прориву Росії".

"Повідомлення про початок українських ротацій свідчить про те, що українське командування вважає, що ситуація на невизначених ділянках лінії фронту, де відбуватимуться ротації, достатньо стабілізувалася для проведення ротації українських військ", - наголосили в ISW.

Нагадаємо, американські фахівці повідомили, що РФ залучає резерви для наступу на сході України. Зокрема, російське військове командування виділяє тактичні та оперативні резерви для наступу на Лиманському напрямку, у районі Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області.

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