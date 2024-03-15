Курс валют на 15 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 15 марта. Стоимость доллара – 38,68 грн – на 10 коп. меньше курса накануне. Евро потерял в цене 13 коп., а польский злотый – 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,68 грн (-10 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,28 грн (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,84 грн (-4 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,25 – 38,85 грн

"Сбербанк" — 38,30 — 38,84 грн

"ПУМБ" – 38,60 – 39,10 грн

"УкрСиббанк" — 38,45 — 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 38,40 – 38,99 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,65 – 42,65 грн

"Ощадбанк" – 41,84 – 42,43 грн

"ПУМБ" – 42,10 – 42,70 грн

"УкрСиббанк" — 41,90 — 42,80 грн

"Укрэксимбанк" – 42,00 – 42,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,65 – 9,90 грн

"Сбербанк" — 9,35 — 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,00 грн

"Райффайзен Банк" – 9,20 – 9,90 грн

Как сообщалось, части украинцев дополнительно поднимут пенсии и произведут автоматический перерасчет выплат в апреле 2024 года.

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