Курс валют на 15 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Перед выходными валюта подешевела.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 15 марта. Стоимость доллара – 38,68 грн – на 10 коп. меньше курса накануне. Евро потерял в цене 13 коп., а польский злотый – 4 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,68 грн (-10 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,28 грн (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,84 грн (-4 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,25 – 38,85 грн
- "Сбербанк" — 38,30 — 38,84 грн
- "ПУМБ" – 38,60 – 39,10 грн
- "УкрСиббанк" — 38,45 — 38,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,40 – 38,99 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,65 – 42,65 грн
- "Ощадбанк" – 41,84 – 42,43 грн
- "ПУМБ" – 42,10 – 42,70 грн
- "УкрСиббанк" — 41,90 — 42,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,00 – 42,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,65 – 9,90 грн
- "Сбербанк" — 9,35 — 9,90 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,00 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,20 – 9,90 грн
Как сообщалось, части украинцев дополнительно поднимут пенсии и произведут автоматический перерасчет выплат в апреле 2024 года.
Читайте также:
- Курс валют на 14 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый
- В Украине подорожал популярный овощ: какая цена сейчас
- Выплаты ВПЛ: что будет с помощью переселенцев в марте