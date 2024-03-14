Выплаты ВПЛ: что будет с помощью переселенцев в марте

Из государственного бюджета на выплаты переселенцам было выделено почти 4 миллиарда гривен.

Украина продолжит выплачивать финансовую помощь на проживание внутри перемещенным лицам (ВПЛ), несмотря на отсутствие финансовой помощи от стран Запада.

Так, в марте государство выделит из бюджета несколько миллиардов на выплаты ВПЛ, сообщили в Министерстве социальной политики в ответ на информационный запрос агентства "Укринформ".

Отмечается, что в марте денежную помощь выплатят 1,5 миллиона украинцам, имеющим статус ВПЛ. В общей сложности на выплаты для переселенцев в течение первого месяца весны потратят почти 4 миллиарда гривен.

"По данным из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, начиная с 2014 года до сегодняшнего дня в Украине зарегистрировано 4,9 миллиона человек. Из них 3,6 миллиона граждан, которым пришлось впервые покинуть свое место жительства после полномасштабного вторжения РФ в Украину", – говорится в сообщении.

Государственная помощь для переселенцев пока не изменилась:

2 тысячи гривен выплачивается совершеннолетним гражданам;

3 тысячи гривен – детям до 18 лет и гражданам с инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2024 года помощь на проживание внутри перемещенным лицам будут рассчитывать, учитывая реальную потребность семьи в помощи. Также государство будет проверять уровень интегрированности человека в экономическое развитие страны.

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