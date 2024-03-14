В России разбился вертолет Ми-8: первые подробности

Сообщают об одном погибшем и нескольких раненых.

В ночь на 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8.

Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в Telegram.

"На место ЧП с вертолетом а/к "Дальнереченский Авиа" в Северо-Эвенский округ направлена спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами "Авиации Колымы" для помощи и эвакуации пострадавших", — написал он.

Telegram-канал Mash сообщил, что Ми-8 летели вахтовики. Сообщают об одном погибшем и нескольких раненых.

"Судно потерпело крушение в Северо-Эвенском районе. Вместимость вертолета — 22 человека", — говорится в сообщении.

Пилоты Ми-8 сообщили диспетчерам об отказе двигателя на 13 километрах полета.

"Вертолет летел по маршруту Сопка Кварцова — Омсукчан. Компания, выполнявшая транспортировку вахтовиков — "Дальнереченск Авиа", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ивановской области РФ 12 марта разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Россияне утверждают, что основная версия крушения – техническая неисправность.

По состоянию на 13 марта сообщалось о 16 погибших. Мэр Оренбурга подтвердил, что на этом самолете погибли 5 пилотов из его области.

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