У Росії розбився вертоліт Мі-8: перші подробиці 

Повідомляють про одного загиблого і кількох поранених.

У ніч проти 14 березня в Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8.

Про це повідомив губернатор Магаданської області Сергій Носов в Telegram.

"На місце НП із вертольотом а/к "Дальнереченськ Авіа" до Північно-Евенського округу направлено рятувальну групу і медиків. Вони вилетіли екстреними рейсами "Авіації Колими" для допомоги та евакуації постраждалих", — написав він.

Telegram-канал Mash повідомив, що Мі-8 летіли вахтовики. Повідомляють про одного загиблого і кількох поранених.

"Судно зазнало аварії в Північно-Евенському районі. Місткість вертольота — 22 людини", — йдеться в повідомленні.

Пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрі польоту.

"Вертоліт летів за маршрутом Сопка Кварцова — Омсукчан. Компанія, що виконувала транспортування вахтовиків — "Дальнереченськ Авіа", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Івановській області РФ 12 березня розбився військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни стверджують, що основна версія катастрофи – технічна несправність.

Станом на 13 березня повідомлялося про 16 загиблих. Мер Оренбурга підтвердив, що у цьому літаку загинули 5 пілотів з його області.

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