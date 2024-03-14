Виплати ВПО: що буде з допомогою переселенцям у березні

З державного бюджету на виплати переселенцям виділили майже 4 мільярди гривень.

Україна продовжить виплачувати фінансову допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), незважаючи на відсутність фінансової допомоги від країн Заходу.

Так, у березні держава виділить із бюджету кілька мільярдів на виплати ВПО, повідомили в Міністерстві соціальної політики у відповідь на інформаційний запит агентства "Укрінформ".

Зазначається, що в березні грошову допомогу виплатять 1,5 мільйона українцям, які мають статус ВПО. Загалом на виплати для переселенців протягом першого місяця весни витратять майже 4 мільярди гривень.

"За даними з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, починаючи від 2014 року до сьогодні в Україні зареєстровано 4,9 мільйона осіб. З них 3,6 мільйона громадян, яким довелося вперше залишити своє місце проживання після повномасштабного вторгнення РФ до України", — ідеться в повідомленні.

Державна допомога для переселенців поки що не змінилася:

2 тисячі гривень виплачують повнолітнім громадянам;

3 тисячі гривень — дітям до 18 років і громадянам з інвалідністю.

Нагадаємо, від 1 березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам розраховуватимуть, з огляду на реальну потребу родини в допомозі. Також держава перевірятиме рівень інтегрованості людини в економічний розвиток країни.

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