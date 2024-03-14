Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо про загиблих і потерпілих

У місті - день жалоби.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині кількість постраждалих через ракетний удар зросла до понад пів сотні. У лікарні перебуває 17 потерпілих, серед яки семеро дітей. Загинуло п'ять осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Тим часом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що йдеться про 51 потерпілого місцевого мешканця. Крім того, п'ятеро травмованих внаслідок ракетного удару перебувають у важкому стані.

Наразі у Кривому Розі триває ліквідація наслідків ворожих ракетних ударів. За словами Вілкула, працюють усі комунальні служби, задіяно 25 бригад комунальників. Крім того, у місті працюють штаби допомоги людям.

До слова, сьогодні у Кривому Розі оголошено днем жалоби за жертвами ракетного удар РФ.

Нагадаємо, увечері 12 березня окупанти вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Спочатку під час пошуків рятувальники виявили трьох загиблих. Згодом у лікарні. померла потерпіла, а також рятувальники виявили ще одне тіло під час розбору завалів. Наразі відомо про п'ятьох жертв атаки.

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