В Украине подорожал популярный овощ: какая цена сейчас

В Украине на этой неделе наблюдается повышение цен на морковь. Такая ситуация сложилась из-за того, что большинство местных хозяйств уже завершают реализацию этого овоща.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отметили, что по состоянию на 13 марта отпускные цены на морковь озвучиваются в диапазоне 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Участники рынка роста цен на морковь объясняют сезонным сокращением предложения, особенно продукции высокого качества, а также повышенным спросом местных оптовых компаний и розничных сетей.

Аналитики добавили, что, несмотря на удорожание, морковь в Украине сейчас стоит в среднем на 70% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на картофель. Одной из причин удорожания стал дефицит качественной продукции.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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