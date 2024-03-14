В Украине подорожал популярный овощ: какая цена сейчас

Наблюдается сезонное сокращение предложения.
В Украине на этой неделе наблюдается повышение цен на морковь. Такая ситуация сложилась из-за того, что большинство местных хозяйств уже завершают реализацию этого овоща.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Эксперты отметили, что по состоянию на 13 марта отпускные цены на морковь озвучиваются в диапазоне 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Участники рынка роста цен на морковь объясняют сезонным сокращением предложения, особенно продукции высокого качества, а также повышенным спросом местных оптовых компаний и розничных сетей.
Аналитики добавили, что, несмотря на удорожание, морковь в Украине сейчас стоит в среднем на 70% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Напомним, в Украине наблюдается рост цен на картофель. Одной из причин удорожания стал дефицит качественной продукции.
В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.
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