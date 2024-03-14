В Україні здорожчав популярний овоч: яка ціна наразі

В Україні цього тижня спостерігається підвищення цін на моркву. Така ситуація склалася через те, що більшість місцевих господарств вже завершують реалізацію цього овоча.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зазначили, що станом на 13 березня, відпускні ціни на моркву озвучуються в діапазоні 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку зростання цін на моркву пояснюють сезонним скороченням пропозиції, особливо продукції високої якості, а також підвищеним попитом місцевих оптових компаній і роздрібних мереж.

Аналітики додали, що попри pдорожчання, морква в Україні зараз коштує в середньому на 70% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на картоплю. Однією з причин здорожчання став дефіцит якісної продукції.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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