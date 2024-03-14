Какому знаку Зодиака повезет 15 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

Нынешний день не терпит суеты и спешки – чем бы человек ни занимался, он должен действовать спокойно и неторопливо – только в таком случае удастся достичь успеха. К новым начинаниям лучше не приступать – достичь тут каких-либо успехов не удастся, скорее наоборот, лучше вернуться к решению задачи, которая казалась невыполнимой и по этой причине была отложена в сторону. Теперь пришло время для завершения работы – сделать это удастся неожиданно быстро и легко.

Близнецы

Если в отношениях с близким человеком существуют невыясненные моменты, самое время выяснить их. Он охотно пойдет навстречу, если у представителей знака хватит смелости и – самое главное – желания затеять разговор на эту тему. Присущая им манера обижаться, играть в молчанку и даже демонстративно плакать – не лучший способ наладить отношения, поэтому от таких ухищрений пока желательно отказаться.

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