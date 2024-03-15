Атаки на Бєлгородщину викликають паніку в Росії - ISW

Продовження обмежених рейдів з території України до прикордонних регіонів Росії, ймовірно, змусить Кремль вибирати між платнею репутаційних чи ресурсних витрат у відповідь на вторгнення.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські джерела, включно з Міноборони (МО), стверджують, що частини російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону "Свобода Росії" (ЛСР) продовжували напади на російські прикордонні населені пункти, насамперед в Курській області та Бєлгородській, але російські прикордонники відбили атаки.

Мілблогери стверджували, що РДК і ЛСР здійснили ввечері вертолітну висадку на низькій висоті біля Козинки і що російські сили продовжували оборону.

Зокрема, відомий російський мілблогер критикував російське військове командування - мовляв, російські прикордонні райони не можуть "дихати вільно" на третьому році війни, і стверджував, що хтось припустився стратегічного прорахунку, вирішивши відвести російські війська повністю назад до Росії.

Фото: Associated Press

Мілблогер також закликав російських військових вжити коригувальних заходів, які б якимось чином відсунули лінію фронту щонайменше на 40 кілометрів від російського кордону з Україної.

Інший мілблогер розкритикував російські сили за те, що вони не встановили барикади в окремих прикордонних населених пунктах, щоб запобігти атакам з території України.

"Ця критика підкреслює поточну дилему Кремля на тлі вторгнень", - вважають експерти.

Нагадаємо:

Сьогодні зранку, 15 березня, у російському Бєлгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл.

Міністерство оборони РФ заявило, що сили протиповітряної оборони збили сім реактивних снарядів.

Жителі Бєлгорода повідомляли про вибухи в центрі міста 14 березня. Губернатор В’ячеслав Гладков заявляв про двох загиблих у регіоні в четвер та госпіталізацію ще кількох жителів. Ще п’ятеро людей, за твердженнями влади, постраждали під час обстрілу Грайворонського району.

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