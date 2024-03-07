Макрон приголомшив новою заявою про підтримку України

Підтримка Києву з боку Франції “не має меж”, заявив під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент країни Емманюель Макрон.

Про це інформує видання Le Monde.

Зазначається, що у четвер вранці Макрон зустрівся з партійними лідерами, щоб обговорити ситуацію в Україні після його нещодавніх заяв щодо можливості відправлення іноземних військ.

Видання нагадує, що заяви Макрона викликали ажіотаж серед союзників Франції та різку критику з боку її супротивників.

“Я дуже стурбований позицією Емманюеля Макрона. ... З того моменту, як ми розглядаємо можливість відправлення французьких військових і солдатів із французької армії, або, принаймні, коли ми робимо цю можливість відомою для такої ядерної держави, як Росія, це безвідповідально і вкрай небезпечно для миру в усьому світі”, — заявив Жордан Барделла, голова Національного об'єднання.

За словами євродепутата, Макрон пояснив лідерам партій, що підтримка України з боку Франції “не має кордонів”. Це підтвердив і національний секретар Французької комуністичної партії Фаб'єн Руссель.

“Позиція Франції змінилася: більше немає червоних ліній, більше немає обмежень”, — сказав політик.

Раніше ТСН.ua зібрав перелік найгучніших заяв Макрона.

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