В Україні заблокують російське мовлення на прикордонних територіях

Держспецзв'язку виділено 152 млн гривень на побудову системи блокування російського теле- та радіомовлення у дев'яти прикордонних з РФ областях України для протидії російській пропаганді.
Держспецзв’язку побудує систему блокування російського теле- та радіомовлення на прикордонних територіях України.
Про це повідомила пресслуба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Зазначається, що 5 березня Кабінет міністрів виділив Держспецзв'язку 152 млн гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях.
Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.
"Реалізація проєкту дасть можливість витіснити "русский мир" з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України - зросте", - зазначили у Держспецзв'язку.
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