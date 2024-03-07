В Україні заблокують російське мовлення на прикордонних територіях

Держспецзв'язку виділено 152 млн гривень на побудову системи блокування російського теле- та радіомовлення у дев'яти прикордонних з РФ областях України для протидії російській пропаганді.

Держспецзв’язку побудує систему блокування російського теле- та радіомовлення на прикордонних територіях України.

Про це повідомила пресслуба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що 5 березня Кабінет міністрів виділив Держспецзв'язку 152 млн гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях.

Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

"Реалізація проєкту дасть можливість витіснити "русский мир" з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України - зросте", - зазначили у Держспецзв'язку.

Які наративи просуває Кремль, чому Путіну так важливо підірвати авторитет президента Зеленського та як не повестися на черговий російський фейк в інтернеті – читайте в матеріалі TSN.UA.

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