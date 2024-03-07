Макрон ошеломил новым заявлением о поддержке Украины

Поддержка Киеву со стороны Франции "нет предела", заявил во время встречи с лидерами парламентских фракций президент страны Эмманюэль Макрон.

Об этом информирует издание Le Monde.

Отмечается, что в четверг утром Макрон встретился с партийными лидерами, чтобы обсудить ситуацию в Украине после его недавних заявлений о возможности отправки иностранных войск.

Издание напоминает, что заявления Макрона вызвали ажиотаж среди союзников Франции и резкую критику со стороны ее противников.

“Я очень озабочен позицией Эмманюэля Макрона. ... С того момента, как мы рассматриваем возможность отправления французских военных и солдат из французской армии, или, по крайней мере, когда мы делаем эту возможность известной для такого ядерного государства, как Россия, это безответственно и крайне опасно миру во всем мире”, – заявил Жордан Барделла, глава Национального объединения.

По словам евродепутата, Макрон объяснил лидерам партий, что поддержка Украины со стороны Франции "нет границ". Это подтвердил и национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

"Позиция Франции изменилась: больше нет красных линий, больше нет ограничений", — сказал политик.

Ранее ТСН.ua собрал список самых громких заявлений Макрона.

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