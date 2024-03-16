У США заявили, що не проти розміщення іноземних військ в Україні

Сполучені Штати не мають нічого проти того, що інші країни розмістять свої війська в Україні.

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Про це на брифінгу заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

Разом з тим Кірбі заявив, що Сполучені Штати не планують цього робити.

На питання журналістів про те, чи будуть у Вашингтоні проти того, щоб інші країни розмістили свої війська в Україні, Кірбі заявив, що це суверенно право кожної країни.

"Це суверенне рішення, яке оцінює і приймає кожна нація. Я можу говорити тільки від імені цієї суверенної нації (США - ред.) і цього головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не розміщуватимемо своїх військ", - відповів Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зробив чергову заяву про французькі війська в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Макрон заявив про намір "відправити хлопців" до Одеси найближчого року.

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