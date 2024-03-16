Ситуація під Авдіївкою ще не стабілізувалась — Селезньов

За словами експерта, все вирішиться найближчим часом.
Стабілізація фронту на Авдіївському напрямку ще не відбулась остаточно, оскільки потрібно зрозуміти, які саме позиції утримають ЗСУ.
Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, інформує РБК-Україна.
У коментарі виданню він зазначив, що наразі стверджувати, що ЗСУ відбили всі атаки і фронт на захід від Авдіївки стабілізований — не професійно.
Селезньов зауважив, що ситуація в районі населених пунктів Бердичів та Тоненьке є "надзвичайно складною, кризового рівня".
"Чи вдасться нам стримати наступаючих у районі Орлівки, жодна жива душа не скаже. Тому що противник ще має ресурси, а наші позиції досить хиткі", - вважає експерт.
Він заявив, що все вирішиться найближчим часом.
"Найближчим часом стане зрозуміло, чи ми утримаємо позиції. Але говорити ствердно, що ми відбили всі атаки і фронт на захід від Авдіївки стабілізований, як мінімум непрофесійно", - додав Селезньов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Третій штурмовій зробили обнадійливу заяву про ситуацію на Авдіївському напрямку.
Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на Авдіївському напрямку.
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