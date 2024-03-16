В Україні показали іноземних найманців, які воювали за Росію

У п’ятницю, 15 березня, в Media Center Ukraine відбувся брифінг за участю полонених іноземних найманців, які воювали за Росію.

Представник Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко повідомив, що через виснажений мобілізаційний резерв російська армія залучає на війну проти України дедалі більше іноземців.

За його словами, РФ посилила вербування в країнах з низьким рівнем доходу, тож тепер в українському полоні перебувають представники Куби, Непалу, країн Африки та Латинської Америки.

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"Вони були кинуті як гарматне м’ясо, тому що їх не навчали. Дехто з них був обманутий, тобто їм обіцяли одне, а по факту вийшло зовсім інше", - сказав Яценко.

Оскільки військове найманство в Україні карається законом, іноземці можуть бути засуджені як кримінальні злочинці. Однак, наразі їх утримують як військовополонених.

Водночас, як зазначили на брифінгу, Росія не хоче включати цих громадян у свої списки на обмін, бо вони їй не потрібні.

Представники координаційного штабу звернулися до урядів іноземних країн із закликом вжити більш дієвих засобів, "щоб їхні громадяни не були обдурені російськими агітаторами, не втрачали здоров’я і не гинули".

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Нагадаємо, раніше в Непалі заявили, що Росія завербувала на війну в Україні понад 200 їхніх громадян. Близько 14 людей з числа найманців загинули.

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