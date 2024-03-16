В Украине показали иностранных наемников, воевавших за Россию

В пятницу, 15 марта, в Media Center Ukraine состоялся брифинг с участием пленных иностранных наемников, воевавших за Россию.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что из-за истощенного мобилизационного резерва российская армия привлекает на войну против Украины все больше иностранцев.

По его словам, РФ усилила вербовку в странах с низким уровнем дохода, поэтому теперь в украинском плену находятся представители Кубы, Непала, стран Африки и Латинской Америки.

Также читайте На оккупированной части Донетчины заметили наемников из Малайзии — ЦНС

"Они были брошены как пушечное мясо, потому что их не учили. Некоторые из них были обмануты, то есть им обещали одно, а по факту получилось совсем другое", — сказал Яценко.

Поскольку военное наемничество в Украине карается законом, иностранцы могут быть осуждены как уголовники. Однако сейчас их удерживают как военнопленных.

В то же время, как отметили на брифинге, Россия не хочет включать этих граждан в свои списки на обмен, потому что они ей не нужны.

Представители координационного штаба обратились к правительствам иностранных стран с призывом принять более действенные меры, "чтобы их граждане не были обмануты российскими агитаторами, не теряли здоровье и не погибали".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Работа мечты" оказалась грандиозной ложью: как Россия отправляет иностранцев-гастарбайтеров на фронт

Напомним, ранее в Непале заявили, что Россия завербовала на войну в Украине более 200 их граждан. Около 14 человек из числа наемников погибли.

Читайте также: