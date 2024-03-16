Ситуация под Авдеевкой еще не стабилизировалась - Селезнев

По словам эксперта, все решится в ближайшее время.
Стабилизация фронта на Авдеевском направлении еще не состоялась окончательно, поскольку нужно понять, какие позиции удержат ВСУ.
Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, информирует РБК-Украина.
В комментарии изданию он отметил, что утверждать, что ВСУ отбили все атаки и фронт к западу от Авдеевки стабилизирован — не профессионально.
Селезнев отметил, что ситуация в районе населенных пунктов Бердичев и Тоненько "чрезвычайно сложной, кризисного уровня".
"Удастся ли нам сдержать наступающих в районе Орловки, ни одна живая душа не скажет. Потому что противник еще имеет ресурсы, а наши позиции достаточно шатки", — считает эксперт.
Он заявил, что все решится в ближайшее время.
"В ближайшее время станет понятно, удержим ли мы позиции. Но говорить утвердительно, что мы отбили все атаки и фронт к западу от Авдеевки стабилизирован, как минимум непрофессионально", — добавил Селезнев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Третьей штурмовой сделали обнадеживающее заявление о ситуации на Авдеевском направлении.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о новой тактике кафиров на Авдеевском направлении.
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