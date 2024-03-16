У Курську пролунали потужні вибухи (відео)

В ніч проти 16 березня у російському місті Курськ пролунало кілька гучних вибухів.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Повітряна тривога була оголошена увечері, 15 березня.

Пізніше губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито збиття українського безпілотника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські добровольці звернулись до жителів Курщини та Бєлгородщини.

Крім того, ми раніше інформували, що у Калузькій області дрони вдарили по НПЗ, хоча росіяни кажуть, що все збили.

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