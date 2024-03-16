В Курске прогремели мощные взрывы (видео)

Власти заявляют о сбитии БпЛА.
В ночь на 16 марта в российском городе Курск раздалось несколько громких взрывов.
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
Воздушная тревога была объявлена вечером 15 марта.
Позже губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о якобы сбитии украинского беспилотника.
Напомним, ранее сообщалось, что российские добровольцы обратились к жителям Курщины и Белгородщины.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Калужской области дроны ударили по НПЗ, хотя россияне говорят, что все сбили.
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