"Йдемо далі": російські добровольці показали нове відео бою в Курській області

Бійці показали, як уразили ротний опорний пункт російської армії.
Добровольці легіону "Свобода Росії" показали нове відео своєї операції в Курській області 12 березня.
Відповідний ролик вони опублікували у своєму телеграм-каналі.
Російські добровольці вказали, що на відео показано фрагмент ранкового бойового ураження ротного опорного пункту противника під час заходу до селища Тьоткіно Курської області.
"Йдемо далі!" – зазначили в легіоні "Свобода Росії".
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Нагадаємо, під ранок 12 березня добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" прорвали кордон РФ у Бєлгородській та Курській областях. Там зав’язалися бої. Добровольці заявили, що йдуть звільняти росіян від терористичної організації, яка захопила владу.
Згодом у легіоні заявили, що після боїв селище Тьоткіно повністю під "контролем російських визвольних сил". В РДК водночас повідомили, що кремлівська армія залишила Тьоткіно.
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