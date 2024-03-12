Армія Путіна кидає зброю і втікає: РДК показали кадри нічного бою (відео)

Де саме відбуваються бої у РФ - у РДК не повідомили.
Російський добровольчий корпус (РДК) показав відео нічного бою із армією Путіна після прориву кордону РФ 12 березня.
Кадри боїв опублікував РДК на офіційній сторінці у телеграм-каналі.
На кадрах чути автоматні черги та видно просування російських добровольчих сил. Один із російських добровольців викрикує: "Вперед!" і усі рухаються вперед.
За словами добровольців, кремлівські сили кидають зброю та втікає із полю бою.
"Ну що ж друзі, РДК знову на вістря атаки. Армія кремлівського режиму кидає зброю навіть не розпочавши бій", - йдеться у тексті до відео.
Де саме відбуваються бої у РФ - у РДК не повідомили.
Нагадаємо, раніше опублікували кадри знищення легіоном "Свобода Росії" знищення ворожого БТР у Курській області.
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