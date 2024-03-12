Армія Путіна кидає зброю і втікає: РДК показали кадри нічного бою (відео)

Де саме відбуваються бої у РФ - у РДК не повідомили.

Російський добровольчий корпус (РДК) показав відео нічного бою із армією Путіна після прориву кордону РФ 12 березня.

Кадри боїв опублікував РДК на офіційній сторінці у телеграм-каналі.

На кадрах чути автоматні черги та видно просування російських добровольчих сил. Один із російських добровольців викрикує: "Вперед!" і усі рухаються вперед.

За словами добровольців, кремлівські сили кидають зброю та втікає із полю бою.

"Ну що ж друзі, РДК знову на вістря атаки. Армія кремлівського режиму кидає зброю навіть не розпочавши бій", - йдеться у тексті до відео.

Де саме відбуваються бої у РФ - у РДК не повідомили.

Армія Путіна кидає зброю: РДК показали кадри бою

Нагадаємо, раніше опублікували кадри знищення легіоном "Свобода Росії" знищення ворожого БТР у Курській області.

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