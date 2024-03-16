Авиаудар по драмтеатру в Мариуполе: Зеленский напомнил о преступлении РФ – видео

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о страшном преступлении оккупационной армии России – ударе по драмтеатру в Мариуполе, который произошел 16 марта 2022 года. В здании прятались тысячи мирных жителей с детьми.

Под завалами Драматического театра погибли около 300 человек.

"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло... Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Мы обеспечим такую их ответственность. Светлая память всем, чью жизнь унес российский террор", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети показали, как выглядит Мариупольский драмтеатр сейчас и что с ним делают оккупанты (видео).

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