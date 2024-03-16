Безпілотники атакували ще одну нафтопереробну станцію в РФ: що відомо

Вранці 15 березня територію нафтопереробної станції Станова в Липецькій області Росії атакували два безпілотники літакового типу.

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

"Рано вранці 15 березня на території станції Станова (входить до складу нафтопроводу "Дружба") виявили залишки двох підірваних БПЛА літакового типу. Загорянь, пошкоджень і постраждалих не було", - пише канал.

За словами губернатора Липецької області РФ Ігоря Артамонова, "два БПЛА були придушені черговими засобами в Становлянському окрузі".

Зазначимо, що 16 березня Самарівську область РФ також атакували безпілотники. Під удар потрапили нафтопереробні заводи. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу у Сизрані. Там почалася пожежа на площі 500 квадратних метрів. Ще одне підприємство, яке зазнало атаки дронів – це Новокуйбишівське НПЗ. Там тежпочалася пожежа, але її уже загасили.

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