Безопасность и жизнь своих граждан для РФ не имеет никакого значения.

Российские войска из авиации бомбят села, в которые вошли добровольцы ЛСР, РДК и батальона "Сибирь". В минобороны РФ утверждают, что украинская ДРГ зашла в село Козинка. Мол, противнику нанесен "огневой поражение с помощью артиллерии и авиационных бомб".

Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

Армия РФ бомбит села, в которые вошли добровольцы

Губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков заявил, что Козинцы "сильно досталось".

Напомним, легион "Свобода России", Российский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон призвал жителей Белгородской и Курской областей 15 марта оставаться в укрытиях. Лучшим решением в эти дни будет покинуть эту территорию до завершения активной фазы ограниченной военной операции.

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