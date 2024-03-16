Страны G7 предостерегли Иран от поставок России баллистических ракет

Источники сообщают, что иранскую ведущую авиакомпанию запретят летать в Европу.
Ни одно государство мира не должно помогать российским агрессорам в их неспровоцированной агрессии против Украины.
Об этом говорится в заявлении стран Большой Семерки (G7).
"Мы повторяем свой призыв к третьим сторонам по немедленному прекращению предоставления материальной помощи незаконной и неоправданной войне России против Украины, иначе их пострадают серьезные последствия", — говорится в заявлении.
Кроме того, страны группы семи выразили обеспокоенность "информацией о намерении Ирана передать России баллистические ракеты и связанные с ними технологии".
"Мы призываем Иран не делать этого, поскольку это усугубит региональную дестабилизацию и составит значительное материальное наращивание иранской поддержки войны России в Украине", — отметили подписанты.
Также государства G7 отметили, что в случае предоставления Ираном России баллистических ракет, "мы готовы ответить быстро и скоординированно, включая новые и значительные меры против Ирана".
Агентство Reuters сообщило, что такие санкции могут включать запрет на полеты для иранских компании Iran Air в Европу.
Напомним, ранее сообщалось, что у Британия есть доказательства поставки Ираном баллистических ракет России.
Кроме того, мы ранее информировали, что Буданов ответил, атаковала ли Россия Украину баллистическими ракетами из Ирана.
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