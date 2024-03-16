Країни G7 застерегли Іран від постачання Росії балістичних ракет

Джерела повідомляють, що іранський провідній авіакомпанії заборонять літати до Європи.

Жодна держава світу не повинна допомагати російським агресорам у їхній неспровокованій агресії проти України.

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Про це йдеться у заяві країн Великої Сімки (G7).

"Ми повторюємо свій заклик до третіх сторін щодо негайного припинення надання матеріальної допомоги незаконній й невиправданій війні Росії проти України, інакше їх спіткають серйозні наслідки", - йдеться у заяві.

Крім того, країни групи семи висловили занепокоєння "інформацією про намір Ірану передати Росії балістичні ракети та пов’язані із ними технології".

"Ми закликаємо Іран не робити цього, оскільки це посилить регіональну дестабілізацію та становитиме значне матеріальне нарощування іранської підтримки війни Росії в Україні", - зазначили підписанти.

Також держави G7 зазначили, що у разі надання Іраном Росії балістичних ракет, "ми готові відповісти швидко та скоординовано, включно з новими та значними заходами проти Ірану".

Агентство Reuters повідомило, що такі санкції можуть включати заборону польотів для іранських компанії Iran Air до Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія має докази постачання Іраном балістичних ракет Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Буданов відповів, чи атакувала Росія Україну балістичними ракетами з Ірану.

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