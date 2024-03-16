Украина проведет переговоры о реструктуризации госдолга — Reuters

Для переговоров будет создано специальное объединение.
Инвесторы, владеющие облигациями Украины на 20 миллиардов долларов, проведут переговоры по реструктуризации долга.
Об этом сообщает Reuters.
В сообщении указывается, что для переговоров будет создано специальное объединение.
Агентство отмечает, что для Украины очень важно обеспечить реструктуризацию до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций.
Источники издания сообщили, что официальная группа может начать переговоры в преддверии весенних встреч Международного валютного фонда, которые должны начаться 17 апреля в Вашингтоне.
Это будет первая попытка формализовать долговые переговоры между собственниками частных облигаций и страной после начала полномасштабной войны в 2022 году.
Переговорщики смогут взаимодействовать с правительством для проведения детальных обсуждений и обмена конкретными предложениями, используя конфиденциальную информацию.
По словам источников, украинский офис по управлению долгом обратился к некоторым инвесторам, пытаясь объединить их в группу кредиторов.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина и союзники хотят внедрить специальный налог для РФ в качестве компенсации за ущерб от агрессии.
Кроме того, мы ранее информировали, что у Зеленского заявили, что замороженные активы РФ не смогут компенсировать ущерб от войны.
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