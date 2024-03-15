Армія РФ бомбить села, в які зайшли російські добровольці (відео)

Безпека й життя своїх же громадян для РФ не має жодного значення.

Російські війська з авіації бомблять села, в які зайшли добровольці ЛСР, РДК та батальйону “Сибір”. В міноборони РФ стверджують, що українська “ДРГ” зайшла до села Козинка. Мовляв, противнику завдано "вогневого ураження за допомогою артилерії та авіаційних бомб".

Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.

Армія РФ бомбить села, в які зайшли добровольці

Губернатор Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков заявив, що Козинці “сильно дісталося”.

Нагадаємо, легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус та Сибірський батальйон закликав жителів Білгородської та Курської областей 15 березня залишатися в укриттях. Найкращим рішенням у ці дні буде залишити цю територію до завершення активної фази обмеженої військової операції.

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