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Росіяни скинули авіабомби на Козачу Лопань на Харківщині

Росіяни скинули авіабомби на Козачу Лопань на Харківщині

Зруйнований обстрілами будинок. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

Російські окупанти вдарили авіабомбами по селищу Козача Лопань, що на прикордонні у Харківській області. Інформації про потерпілих місцевих мешканців немає.

Про це повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Близько 9-ї години ранку російські терористи завдали два удари контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані", - йдеться у повідомленні. 

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, а також лінії електропередавання. 

Як повідомлялося, росіяни стирають Сумщину з лиця землі. Українське прикордоння в цьому регіонів перебуває під постійним вогнем окупантів - сотні "прильотів" і бомб. 

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