В Беларуси священник призвал молиться за Украину: его арестовали

Сам священник заявил, что его слова вырваны из контекста.

В Беларуси на 15 суток арестовали пастора евангелической церкви из Новолукомля Александра Зарецкого за то, что он в своих проповедях призывал молиться за Украину.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Зарецкий в своих речах призвал: " Посмотрите, как высшие чиновники говорят одно, а на улицах люди видят другое", "Помолимся за Украину, придем на молитвы за Украину".

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Согласно постановлению суда, такими заявлениями пастор "принял участие в пикетировании" без соответствующего разрешения райисполкома.

Сам Зарецкий на суде не признал себя виновным и заявил, что его высказывания были вырваны из контекста.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси Гомельский областной суд приговорил украинку Наталью Захаренко к девяти годам колонии.

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