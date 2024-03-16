В Беларуси к девяти годам приговорили украинку за шпионаж

В Беларуси Гомельский областной суд приговорил украинку Наталью Захаренко к девяти годам колонии.

Об этом в пятницу, 15 марта, сообщила белорусская служба "Радио Свобода".

Пока неизвестно, что стало поводом для обвинения в адрес Захаренко, поскольку суд над ней проходил в закрытом режиме. Кроме нее, также осудили белорусскую Ларису Крупу по обвинению в несообщении о преступлении.

"Наталья Захаренко, уехавшая к сестре в белорусский город Мозырь, исчезла 17 июля 2023 года во время пересечения польско-белорусской границы. Женщина регулярно ездила в Беларусь через Польшу до 2021 года, торгуя на гомельском рынке", — говорится в сообщении.

С 2022 года Наталья Захаренко на волонтерских началах помогала вернуться украинцам, которые во время оккупации севера Украины выехали в Беларусь, а также возила передачи, документы и лекарства.

По данным "Радио Свобода", женщину могли задержать белорусские силовики из-за ее частых поездок в Мозырь.

Напомним, во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации. На суде он заявил, что якобы передал ВСУ два автомобиля через благотворительный фонд.

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