MONATIK в бомбоубежище театра снял зрелищный клип

Украинский мультиартист MONATIK выпустил приквел к будущему клипу "Вічно танцююча людина", который станет началом нового раздела в творчестве артиста и четвертого сольного альбома с одноименным названием.

Этим приквелом исполнитель кроме анонса новой пластинки также затизерил свою будущую видеоработу с одноименным названием, премьера которой состоится 22 марта.

В будущей работе MONATIK предстает перед зрителями в бомбоубежище местного театра, где он зачитал стихотворение. Именно здесь, в перерывах между спектаклями, концертами и ежедневными делами, из-за воздушной тревоги оживает, к сожалению, уже такая привычная жизнь для украинцев. Несмотря на постоянные обстрелы и ракетные атаки со стороны России, культурная жизнь в Украине продолжает жить и расцветать, а искусство живет вопреки тому, что его хотели сломать.

Основная идея нового этапа в творчестве артиста – это развитие музыкального и танцевального искусства вопреки всему происходящему вокруг, объединяясь с единомышленниками, создавая собственно комьюнити людей, с которыми вам на данном этапе идти одним путем.

Также артист возвращается к такому любимому его поклонниками танцевальному стилю в музыке. MONATIK видит, что искусство (будь то живопись, танец, спектакль или композиция) является той метафорой, благодаря которой каждый из нас может поделиться с миром историей, переживанием и горем каждого украинца.

Напомним, недавно жена MONATIK Ирина показала их подросших сыновей и как они вместе проводят время в Киеве.

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