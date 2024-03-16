MONATIK в бомбосховищі театру зняв видовищний кліп

Український мультиартист MONATIK випустив приквел до майбутнього кліпу "Вічно танцююча людина", що стане початком нового розділу у творчості артиста та четвертого сольного альбому з однойменною назвою.

Цим приквелом виконавець, окрім анонсу нової платівки, також затизерив свою майбутню відеороботу з однойменною назвою, прем’єра якої відбудеться 22 березня.

У прийдешній роботі MONATIK з’являється перед глядачами в бомбосховищі місцевого театру, де він зачитав вірш. Саме тут, в перервах між виставами, концертами та щоденними справами, через повітряну тривогу оживає, на жаль, вже таке звичне життя для українців. Попри постійні обстріли та ракетні атаки з боку Росії, культурне життя в Україні продовжує жити та розквітати, а мистецтво живе всупереч тому, що його хотіли зламати.

Основна ідея нового етапу у творчості артиста - це розвиток музичного та танцювального мистецтва всупереч всьому, що відбувається навколо, об’єднуючись з однодумцями, створюючи власне ком’юніті людей, з якими вам на даному етапі йти одним шляхом.

Також артист повертається до такого улюбленого його шанувальниками танцювального стилю в музиці. MONATIK вбачає, що мистецтво (будь це живопис, танець, вистава чи композиція) є тією метафорою, завдяки якій кожен з нас може поділитися зі світом історією, переживанням та горем кожного українця.

Нагадаємо, нещодавно дружина MONATIK Ірина показала їхніх підрослих синів та як вони разом проводять час у Києві.

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