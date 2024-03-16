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MONATIK в бомбосховищі театру зняв видовищний кліп

MONATIK в бомбосховищі театру зняв видовищний кліп

MONATIK в бомбосховищі театру зняв видовищний кліп

MONATIK

Артист показав тизер до свого четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина".

Український мультиартист MONATIK випустив приквел до майбутнього кліпу "Вічно танцююча людина", що стане початком нового розділу у творчості артиста та четвертого сольного альбому з однойменною назвою.

Цим приквелом виконавець, окрім анонсу нової платівки, також затизерив свою майбутню відеороботу з однойменною назвою, прем’єра якої відбудеться 22 березня.

У прийдешній роботі MONATIK з’являється перед глядачами в бомбосховищі місцевого театру, де він зачитав вірш. Саме тут, в перервах між виставами, концертами та щоденними справами, через повітряну тривогу оживає, на жаль, вже таке звичне життя для українців.  Попри постійні обстріли та ракетні атаки з боку Росії, культурне життя в Україні продовжує жити та розквітати, а мистецтво живе всупереч тому, що його хотіли зламати.

Основна ідея нового етапу у творчості артиста - це розвиток музичного та танцювального мистецтва всупереч всьому, що відбувається навколо, об’єднуючись з однодумцями, створюючи власне ком’юніті людей, з якими вам на даному етапі йти одним шляхом.

Також артист повертається до такого улюбленого його шанувальниками танцювального стилю в музиці. MONATIK вбачає, що мистецтво (будь це живопис, танець, вистава чи композиція) є тією метафорою, завдяки якій кожен з нас може поділитися зі світом історією, переживанням та горем кожного українця.

Нагадаємо, нещодавно дружина MONATIK Ірина показала їхніх підрослих синів та як вони разом проводять час у Києві.

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