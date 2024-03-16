Помер зірка стрічки "Іронія долі" Олександр Ширвіндт

З життя пішов російський актор, зірка комедії "Іронія долі, або З легкою парою" Олександр Ширвіндт.

Йому було 89 років. Попередньою причиною смерті актора називають проблеми із серцем. Про те, що актора не стало, російським ЗМП повідомив син артиста. Він зазначив, що Ширвіндт помер у московській лікарні.

2019 року Ширвіндт переніс операцію - йому встановили кардіостимулятор. У 2020 році він переніс пневмонію на тлі ковіда, а влітку 2022 року актору діагностували стенокардію.

Зазначимо, що Олександр Ширвіндт неодноразово відвідував анексований Росією Крим. Через це 2017 року його занесли до бази сайту "Миротворець", як особу, яка порушила державний кордон України та становить загрозу національній безпеці України. Публічно Ширвіндт ані окупацію кримського півострова, ані повномасштабне вторгнення не коментував. Щодо того, чий Крим, актор також чіткої позиції не окреслював:

"Я в нюанси не влізаю, бо я не професіонал. Але я бачу цілодобову полеміку професіоналів, дресованих політологів щодо наших справ, і це перетворюється на театр… Крим ваш чи Крим – наш? Крим мій! Розумієш? Він мій. Я в ньому виріс ... Починати зараз розбиратися "хто є ху" мені зовсім не цікаво", - коментував Ширвіндт.

Олександр Ширвіндт у фільмі "Іронія долі"

Після того, як актору заборонили в’їзд до України, він сказав, що відчув цю заборону на "фізіологічному рівні". Ширвіндт зізнався, що сумує за Києвом та Одесою, до яких не міг приїхати:

"Я дуже сумую за Україною, бо, розумієш, зараз не можу поїхати до мами. У сенсі, до Одеси... Вона там народилася. Я не можу поїхати до батька в Харків. Тому що я не в’їзний, тому що я поїхав до Севастополя. Там були чудові хлопці з "Товариства книголюбів", вони мене покликали з вечора. А виявилося, що я сволота… І я, отже, через книголюбів у Севастополі не можу приїхати на батьківщину батьків. А я сумую за Одесою дуже…" - зізнавався Олександр Ширвіндт в інтерв’ю Дмитру Гордону 2020 року.

Олександр Ширвіндт у фільмі "Приходьте завтра"

Олександр Ширвіндт у фільмі "Іронія долі"

Олександр Ширвіндт у фільмі "Вокзал для двох"

Олександр Ширвіндт у фільмі "Принцеса цирку"

Олександр Ширвіндт у фільмі "Троє в човні, не рахуючи собаки"

Зазначимо, що Олександр Ширвіндт відомий за ролями у фільмах "Іронія долі або з Легкою парою!", "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Зимовий вечір у Гаграх", "Принцеса цирку", "Вокзал для двох". За свою кінокар'єру він виконав лише одну головну роль – шахрая Леонідо Папагатто в комедії "Мільйон у шлюбному кошику".

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