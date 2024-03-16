Фінляндія арештовуватиме автомобілі на російських номерах

Від 16 березня у Фінляндії запроваджуються нові правила для водіїв автомобілів з російськими номерними знаками.

Тепер у Фінляндії можуть арештувати автомобілі на російських номерах. Водії таких транспортних засобів повинні будуть довести своє право на використання авто в країні.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Наразі митна служба Фінляндії не має інформації, скільки таких машин перебуває на території країни. Директор відділу митного контролю Самі Ракшіт заявив, що відомство не веде систематичного моніторингу кількості автомобілів на російських номерах.

За його словами, поліцейські, прикордонники та митники можуть зупинити такий транспортний засіб і перевірити підстави для перебування у країні. Якщо їх нема, то автомобіль можуть забрати.

Як зазначається, використовувати машину з російськими номерами можуть, зокрема, студенти денного відділення або люди, які працюють за терміновим трудовим договором.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз (ЄС) заборонив жителям Росії ввозити автомобілі, смартфони, коштовності, ноутбуки та інші речі. Першими про виконання санкцій повідомили Латвія, Литва, Польща й Естонія. Вони закрили можливість в’їзду на автомобілях з російськими номерами. Зокрема, Литва повідомила, що авто на російських номерах або відправлятимуть назад до РФ, або конфіскуватимуть.

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