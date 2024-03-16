Финляндия будет арестовывать автомобили на российских номерах

С 16 марта в Финляндии вводятся новые правила для водителей автомобилей с российскими номерными знаками.

Теперь в Финляндии могут быть арестованы автомобили на российских номерах. Водители таких транспортных средств должны будут доказать свое право на использование автомобиля в стране.

Об этом сообщает финское издание Yle.

В настоящее время таможенная служба Финляндии не располагает информацией, сколько таких машин находится на территории страны. Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит заявил, что ведомство не ведет систематический мониторинг количества автомобилей на российских номерах.

По его словам, полицейские, пограничники и таможенники могут остановить транспортное средство и проверить основания для пребывания в стране. Если их нет, то автомобиль могут забрать.

Как отмечается, использовать машину с российскими номерами могут, в частности студенты дневного отделения или люди, работающие по срочному трудовому договору.

Напомним, ранее Европейский Союз (ЕС) запретил жителям России ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Первыми о исполнении санкций сообщили Латвия, Литва, Польша и Эстония. Они закрыли возможность въезда на автомобилях с российскими номерами. В частности, Литва сообщила, что авто на российских номерах либо будут отправлять обратно в РФ, либо будут конфискованы.

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