Страны Балтии запретили въезд автомобилям с российскими номерами

Эстония вслед за Литвой и Латвией присоединилась к запрету пускать на свою территорию автомобили с номерами страны-агрессора России.

Об этом 13 сентября сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, "им (автомобилям — Ред.) не разрешено пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы".

Так, Таллин выполнит рекомендации Европейской комиссии: когда автомобиль с номерами Российской Федерации прибудет к границе, его владелец будет вынужден вернуться назад или пересечь границу без машины. Вместе с тем, Эстония продолжит выпускать транспорт с российскими номерами.

Следует отметить, что 8 сентября Еврокомиссия продлила санкции против РФ. В документе отмечается, что если граждане России въезжают на автотранспорте с российским номером, это будет нелегальным импортом по нормативам ЕС. Именно поэтому у стран будет право конфисковать машины, смартфоны, другую технику и ценные вещи у тех, кто нарушит запрет на въезд.

Как сообщалось, Литва будет конфисковать автомобили с российской регистрацией, которые будут въезжать в страну. Санкции будут касаться автомобилей, зарегистрированных в России, и автомобилей с российскими номерами.

Читайте также: