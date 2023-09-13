Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики в ряде областей

В среду, 13 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В "красных" регионах есть угроза применения РФ баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

По состоянию на 11.39 воздушная тревога объявлена в ряде областей на юге и востоке Украины. Сначала, в 11:17, сирены раздались в Запорожской области. С 11:33 тревога распространилась на другие регионы.

Воздушная тревога 13 сентября. Карта тревог.

Как сообщалось, ночью против 13 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку по Одесской области и Сумщине. Россияне ударили несколькими группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Было зафиксировано 44 пуска. Уничтожены 32 дрона.

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