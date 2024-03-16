Чего следует ожидать россиянам 15 – 17 марта: предупреждение Подоляка

Россиянам следует не просто бояться. Они испокон веков будут чувствовать все то, что мы чувствовали, и пожизненно будут чувствовать.

Об этом сказал советник ОПУ Михаил Подоляк.

"На выходе придется платить за все, что ты сделал. Главное – дойти до возможности забрать долги. Потому что очень тяжело. Два года полномасштабной войны и очень тяжело в Украине все это выносить на своих плечах. Слушать еще, когда кто-то говорит, сидя в немецком парламенте, "а может заморозить конфликт"? Ну убили украинцев немножко, но это же не нас. Мы ведь здесь ни при чем. Их порезали, а мы – нет, мы – за международное право", – говорит Подоляк.

Всегда будет справедливость

Как подчеркнул Подоляк, если вы пройдете самые темные времена, всегда наступает справедливость. Украина сегодня как раз проходит такие времена.

"Идеальный вопрос именно для этого момента: чего следует ожидать россиянам? Следует ли бояться? Я всегда буду отвечать: им не просто следует бояться. Они испокон веков будут чувствовать все то, что мы чувствовали, и будут пожизненно чувствовать", – утверждает Подоляк.

Они должны чувствовать все в полном объеме, уверяет советник, и здесь нет гуманистической составляющей, когда мы будем говорить о России и россиянах, пока они не пройдут через поколение покаяния. Но для этого они должны бояться 15 – 17 марта.

"А после они должны бояться 9 мая. Все, что для них символично. Потому что это и есть попытка вернуться в прошлое, которое они хотят масштабировать на нас с вами, которые хотят жить в будущем", – резюмировал советник ОПУ.

Напомним, Подоляк высказался о смене власти в РФ.

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