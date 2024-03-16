Финляндия в пять раз увеличила производство боеприпасов: что произошло

В декабре 2023 Министерство обороны Финляндии выделило средства для производства.
Министерство обороны Финляндии выделило около 24 млн. евро на увеличение производства боеприпасов для внутренних нужд. Поводом для этого послужило полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Об этом со ссылкой на министра обороны Антти Хаккянена сообщило издание Yle.
Выделение средств произошло в декабре прошлого года. По словам главы Минобороны, решение Европейской комиссии по финансированию "соответствует плану, разработанному Министерством обороны в декабре". Кроме того, такое решение финансирует инвестиции, которые имеют решающее значение для военной безопасности и обеспечивают долгосрочную поддержку Украины.
Между тем, специальный эксперт Минобороны Финляндии Франс Пелтонен говорит, что по сравнению с довоенным временем – отечественное производство боеприпасов уже выросло в пять раз. Таким образом, принятые сейчас решения по финансированию ЕС и государства удвоит текущий уровень, пояснил чиновник.
Если инвестиции будут реализованы, то в Финляндии будет производиться в десять раз больше боеприпасов, чем до начала войны в Украине. В свою очередь, это также поможет поддерживать Киев и предоставлять оружие.
Как сообщалось, президент-диктатор России Владимир Путин пригрозил "системами поражения" на границе РФ с Финляндией. Мол, ему непонятно решение соседней страны стать членом НАТО.
Напомним, что новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что считает маловероятным нападение агрессорки России на его страну.