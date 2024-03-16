Финляндия в пять раз увеличила производство боеприпасов: что произошло

Министерство обороны Финляндии выделило около 24 млн. евро на увеличение производства боеприпасов для внутренних нужд. Поводом для этого послужило полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Об этом со ссылкой на министра обороны Антти Хаккянена сообщило издание Yle.

Выделение средств произошло в декабре прошлого года. По словам главы Минобороны, решение Европейской комиссии по финансированию "соответствует плану, разработанному Министерством обороны в декабре". Кроме того, такое решение финансирует инвестиции, которые имеют решающее значение для военной безопасности и обеспечивают долгосрочную поддержку Украины.

Между тем, специальный эксперт Минобороны Финляндии Франс Пелтонен говорит, что по сравнению с довоенным временем – отечественное производство боеприпасов уже выросло в пять раз. Таким образом, принятые сейчас решения по финансированию ЕС и государства удвоит текущий уровень, пояснил чиновник.

Если инвестиции будут реализованы, то в Финляндии будет производиться в десять раз больше боеприпасов, чем до начала войны в Украине. В свою очередь, это также поможет поддерживать Киев и предоставлять оружие.

Как сообщалось, президент-диктатор России Владимир Путин пригрозил "системами поражения" на границе РФ с Финляндией. Мол, ему непонятно решение соседней страны стать членом НАТО.

Напомним, что новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что считает маловероятным нападение агрессорки России на его страну.

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