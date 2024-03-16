На фронті загинув доброволець з Німеччини

На війні в Україні загинув 37-річний німецький доброволець, колишній солдат Бундесверу (Збройних сил ФРН).

Про це повідомила німецька редакційна мережа RND.

Прізвище солдата видання не називає, але ім'я загиблого Штефан. Він майже два роки воював на боці України проти російських окупантів та очолював групу розвідки спецпідрозділу Інтернаціонального легіону. За даними підрозділу, боєць загинув під час обстрілу російської артилерії 14 березня. Він працював з безпілотником-розвідником з укриття, коли отримав пряме влучення.

Торік Штефан в одному інтерв'ю сказав, що росіяни оголосили нагороду за його голову.

Зазначається, що Штефан служив у Бундесвері п’ять років. Його тричі направляли до Афганістану. Після звільнення мав автотранспортну компанію на півдні Німеччини. У квітні 2022-го поїхав на війну до України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям та "особам без громадянства" служити в Нацгвардії України. Новий закон набув чинності від 21 лютого.

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