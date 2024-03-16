На фронте погиб доброволец из Германии

На войне в Украине погиб 37-летний немецкий доброволец, бывший солдат Бундесвера (Вооруженных Сил ФРГ).

Об этом сообщила немецкая редакционная сеть RND.

Фамилию солдата издание не называет, но имя погибшего Штефана. Он почти два года воевал на стороне Украины против российских оккупантов и возглавлял группу разведки спецподразделения Интернационального легиона. По данным подразделения, боец погиб при обстреле российской артиллерии 14 марта. Он работал с беспилотником-разведчиком по укрытию, когда получил прямое попадание.

В прошлом году Штефан в одном интервью сказал, что россияне объявили награду за его голову.

Штефан служил в Бундесвере пять лет. Его трижды направляли в Афганистан. После увольнения имел автотранспортную компанию на юге Германии. В апреле 2022-го поехал на войну в Украину.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам и "лицам без гражданства" служить в Нацгвардии Украины. Новый закон вступил в силу с 21 февраля.

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