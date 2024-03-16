Умер звезда фильма "Ирония судьбы" Александр Ширвиндт

Из жизни ушел российский актер, звезда комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" Александр Ширвиндт.

Ему было 89 лет. Предварительной причиной смерти актера называют проблемы с сердцем. О том, что актера не стало, российским СМП сообщил сын артиста. Он отметил, что Ширвиндт скончался в московской больнице.

В 2019 году Ширвиндт перенес операцию – ему установили кардиостимулятор. В 2020 году он перенес пневмонию на фоне ковида, а летом 2022 года актеру диагностировали стенокардию.

Отметим, что Александр Ширвиндт неоднократно посещал аннексированный Россией Крым. Поэтому в 2017 году его занесли в базу сайта "Миротворец", как лицо, которое нарушило государственную границу Украины и представляет угрозу национальной безопасности Украины. Публично Ширвиндт ни оккупацию крымского полуострова, ни полномасштабное вторжение не комментировал. По поводу того, чей Крым, актер также четкой позиции не выражал:

"Я в нюансы не влезаю, потому что я не профессионал. Но я вижу круглосуточную полемику профессионалов, дрессированных политологов в отношении наших дел, и это превращается в театр… Крым ваш или Крым – наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нем вырос. ...Начинать сейчас разбираться "ху из ху" мне совсем не интересно", — комментировал Ширвиндт.

Александр Ширвиндт в фильме "Ирония судьбы"

После того, как актеру запретили въезд в Украину, он сказал, что почувствовал этот запрет на "физиологическом уровне". Ширвиндт признался, что скучает по Киеву и Одессе, в которые не мог приехать:

"Я очень тоскую по Украине, потому что, понимаешь, сейчас не могу поехать к маме. В смысле, в Одессу… Она там родилась. Я не могу поехать к папе в Харьков. Потому что я невпускаемый, потому что я поехал в Севастополь. Там были замечательные ребята из "Общества книголюбов", они меня позвали с вечером. А оказалось, что я сволочь… И я, значит, из-за книголюбов в Севастополе не могу приехать на родину родителей. А я тоскую по Одессе очень…" — признавался Александр Ширвиндт в интервью Дмитрию Гордону в 2020 году.

Александр Ширвиндт в фильме "Приходите завтра"

Александр Ширвиндт в фильме "Ирония судьбы"

Александр Ширвиндт в фильме "Вокзал для двоих"

Александр Ширвиндт в фильме "Принцесса цирка"

Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки"

Отметим, что Александр Ширвиндт известен по ролям в фильмах "Ирония судьбы или с Легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Зимний вечер в Гаграх", "Принцесса цирка", "Вокзал для двоих". За свою кинокарьеру он исполнил только одну главную роль – мошенника Леонидо Папагатто в комедии "Миллион в брачной корзине".

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