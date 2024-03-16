У літака Boeing прямо під час польоту відірвалася частина обшивки: подробиці

Компанія Boeing все частіше опиняється у центрі уваги.

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії United Airlines летів зі штату Каліфорнія до Орегону. Під час польоту від повітряного судна почали відриватися частини обшивки.

Про це пише Bild.

Попри поломки, Boeing 737 зміг без проблем приземлитися у Медфорді. У United Airlines повідомили, що пошкодження було виявлено лише на землі.

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Компанія Boeing все частіше опиняється у центрі уваги після того, як майже новий літак 737-9 Max втратив частину фюзеляжу при наборі висоти після зльоту на початку січня.

"Орган з розслідування авіаційних пригод США припускає, що у відірваному фрагменті фюзеляжу були відсутні чотири кріпильні болти", - додали у повідомленнні.

Нагадаємо, у президентського літака Boeing 737, яким летів польський президент Анджей Дуда до США, виявили незначну несправність.

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