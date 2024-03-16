У Білорусі до дев'яти років засудили українку за шпигунство

Жінку могли затримати білоруські силовики через її часті поїздки до Мозиря.

У Білорусі Гомельський обласний суд засудив українку Наталію Захаренко до дев’яти років колонії.

Про це у п’ятницю, 15 березня, повідомила білоруська служба "Радіо Свобода".

Наразі невідомо, що саме стало приводом для звинувачення на адресу Захаренко, оскільки суд над нею проходив у закритому режимі. Крім неї також засудили білоруску Ларису Крупу за звинуваченням у неповідомленні про злочин.

"Наталія Захаренко, яка поїхала до сестри у білоруське місто Мозир, зникла 17 липня 2023 року під час перетину польсько-білоруського кордону. Жінка регулярно їздила до Білорусі через Польщу до 2021 року, торгуючи на гомельському ринку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 2022 року Наталія Захаренко на волонтерських засадах допомагала повернутися українцям, які під час окупації півночі України виїхали в Білорусь, а також возила передачі, документи та ліки.

За даними "Радіо Свобода", жінку могли затримати білоруські силовики через її часті поїздки до Мозиря.

Нагадаємо, у Львівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що нібито передав ЗСУ два авто через благодійний фонд.

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