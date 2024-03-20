Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-яої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 21 березня?

День чистої, спокійної та ясної енергетики, коли неможливі різкі – як позитивні, так і негативні – сплески, які можуть схвилювати чи розтривожити. В такий час Всесвіт перевіряє, наскільки серйозні наші плани – чи справді ми готові докладати зусиль для досягнення поставленої мети, чи цілком можемо обійтися без них. У першому випадку він допомагає нам отримати бажане, у другому – вставляє палиці в колеса, тож з повним правом можна сказати, що доля кожного залежить від нього самого, точніше – від його рішень.

Діва

Діви сьогодні зможуть досягти будь-якої мети, яку перед собою поставили – талан супроводжуватиме їх у всьому. Щоправда, для цього представникам знака доведеться виконати одну умову, яку поставить перед ними життя: будь-якими – особливо важливими – справами їм необхідно займатися, не кваплячись. Поспішивши, вони, можливо, не насмішать людей, але бажаного результату точно не отримають: все піде шкереберть, а, отже, доведеться або довго виправляти помилки, або взагалі закинути проєкт.

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