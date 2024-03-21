РФ продовжує терор Херсонщини: як минула ніч у регіоні 

Серед мирного населення є поранені через ворожі удари.

Російська армія упродовж доби з різних видів озброєння обстріляла 12 населених пунктів Херсонської області. Четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові били по житлових кварталах. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, дитячий садок, господарська споруда та автомобіль", - зазначив він.

Під обстрілами військових РФ перебували Антонівка, Берислав, Гаврилівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Осокорівка, Тягинка, Зимівник, Томина Балка, Кізомис, Козацьке та Херсон.

Раніше повідомлялося, що п'ять авіаударів та 12 обстрілів Сумської області здійснили військові РФ вночі та зранку 21 березня.

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