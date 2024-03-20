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Росіяни обстріляли автомобілі на Херсонщині: є загиблі

Росіяни обстріляли автомобілі на Херсонщині: є загиблі

Розстріляний автомобіль. / Фото: Associated Press

Загинуло двоє чоловіків.

У середу, 20 березня, російські війська атакували автомобілі з мирними мешканцями у Херсонській області.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, інцидент стався на автодорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка в Херсонській громаді. 

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років, каже голова ОВА.

Як повідомлялося, на Херсонщині, у селі Львове Бериславського району, чоловіки розбирали FPV-дрон і загинули. Місцеві мешканці 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.

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